Gouverneur von Minnesota rechnet mit Höhepunkt der Ausschreitungen heute Nacht

Nachrichtenarchiv - 31.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minneapolis: Der Gouverneur von Minnesota, Walz, rechnet heute Nacht mit einem Höhepunkt der Ausschreitungen in Minneapolis. Er hat deshalb erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs die gesamte Nationalgarde seines Staates in Bereitschaft versetzt. Recht und Ordnung müssten wieder hergestellt werden, so Walz. Auch US-Präsident Trump drohte mit einem Militäreinsatz gegen die gewaltsamen Proteste nach dem Tod eines unbewaffneten Afroamerikaners in Minneapolis. Er macht linksradikale Gruppen für die Ausschreitungen in mehreren US-Städten verantwortlich. Seine Regierung werde die Mob-Gewalt beenden, so Trump. Der Afroamerikaner George Floyd war am Montag nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis gestorben. Seitdem war es in immer mehr amerikanischen Großstädten zu Protesten gekommen, die vielerorts in Gewalt umschlugen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.05.2020 02:00 Uhr