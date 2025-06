Gouverneur von Kalifornien stellt sich gegen Trump-Regierung

Los Angeles: In der angespannten Lage in Kalifornien stellt sich der Gouverneur des US-Bundesstaates, Newsom, gegen die Regierung von Präsident Trump. Newsom sagte in einem Fernsehinterview, man könne ihn festnehmen. Die Regierung in Washington wisse, wo er zu finden sei. In dem Konflikt geht es um den Umgang mit den Krawallen in Los Angeles. Die Trump-Regierung hatte in die Metropole rund 2.000 schwer bewaffnete Soldaten geschickt, um gegen die seit Tagen andauernden Proteste vorzugehen. Diese hatten sich daran entzündet, dass Bundesbeamte zahlreiche Migranten festnahmen, um sie abzuschieben. Newsom bezeichnet das Vorgehen der Trump-Regierung als rechtswidrig. Die Nationalgarde zu mobilisieren, sei ein schwerwiegender Verstoß gegen die Souveränität des Bundesstaates.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 17:00 Uhr