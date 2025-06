Gouverneur von Kalifornien kündigt Klage gegen Trump an

Los Angeles: Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, hat eine Klage gegen US-Präsident Trump angekündigt. Newsom sagte, der Einsatz der Nationalgarde gegen Demonstranten in Los Angeles sei verfassungswidrig. Die Sicherheitsbehörden des Bundesstaates hätten die Lage unter Kontrolle gehabt. Auch die Bürgermeisterin von L.A., Bass, wirft Trump vor, dass der Einsatz die Proteste erst angefacht habe. Das Chaos in Los Angeles sei von der US-Regierung ausgelöst worden. Gestern waren die ersten Soldaten der Nationalgarde in Los Angeles eingetroffen. In der Nacht beschränkten sich die Proteste auf die Innenstadt. Am Rande gab es wieder gewaltsame Ausschreitungen. Die Demonstranten protestieren gegen Razzien der Einwanderungsbehörde, die auf der Suche nach Migranten ohne Aufentshalterlaubnis ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 12:00 Uhr