Gouverneur von British Columbia ruft wegen Waldbränden den Notstand aus

Victoria: Die verheerenden Waldbrände in Kanada breiten sich weiter aus. Der Premierminister von British Columbia hat für die gesamte Provinz an der Pazifikküste den Notstand ausgerufen.15.000 Menschen wurden aufgefordert, ihr Zuhause zu verlassen. Für mehr als 20.000 gilt eine Evakuierungswarnung. Besonders betroffen ist die Region um den Okanagan Lake. Um den Einsatz der Löschflugzeuge zu unterstützen, wurde dort der Luftraum gesperrt. In ganz Kanada hat es seit Monaten mehr als tausend Waldbrände gegeben. 14 Millionen Hektar Wald sind verbrannt, bisher kamen vier Menschen ums Leben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 13:45 Uhr