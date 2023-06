Gouverneur von Bali will Besteigen der heiligen Berge verbieten

Meldungsarchiv - 05.06.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Denpasar: Nach mehreren Fällen schlechten Benehmens von Urlaubern auf Bali will der örtliche Gouverneur die heiligen Berge für Besucher sperren lassen. Zur Begründung verwies er darauf, dass Feriengäste nackt auf dem Mount Batur getanzt und halbnackt auf dem Mount Agung posiert hätten. Bei beiden Bergen handelt es sich um Vulkane, die in der Kultur der Balinesen als heilig verehrt werden. Wann das Verbot in Kraft treten und wie es durchgesetzt werden soll, ist noch nicht klar. Besonders der Batur und der Agung sind bislang beliebte Ausflugsziele in Indonesien. Der Vorschlag stößt deshalb bei Politikern und in der Tourismusbranche auf Widerstand.

