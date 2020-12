Gotthilf Fischer ist tot

Montgomery warnt vor Zuspitzung der Lage in Krankenhäusern

Berlin: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, hat angesichts der hohen Zahl von Corona-Infektionen vor einer Zustpitzung der Lage in den deutschen Krankenhäusern gewarnt. Es werde bei zunehmender Überfüllung der Intensivstationen zu immer mehr Triage-Entscheidungen kommen, sagte Montgomery der "Rheinischen Post". In diesem Fall müssen Ärzte entscheiden, wem sie zuerst helfen. Zuvor hatte ein Klinikchef aus dem sächsischen Zittau erklärt, man sei in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation gewesen, entscheiden zu müssen, wer Sauerstoff bekomme und wer nicht. Nach Auskunft der Bundesregierung können derzeit alle Patienten in deutschen Kliniken versorgt werden. Man habe eine unterschiedliche Lage, sagte Bundesgesundheitsminister Spahn am Abend im ZDF. In Sachsen sei sie sehr angespannt. Das zeige, dass die härteren Einschränkungen richtig seien.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.12.2020 01:00 Uhr