Gotthard-Straßentunnel bleibt bis auf Weiteres für Verkehr gesperrt

Bern: Der Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz bleibt bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt. Wie das zuständige Schweizer Bundesamt mitteilte, ist in der Tunneldecke ein Riss gefunden worden. In der Nähe des Tunnelportals im Norden hätten sich aus bis jetzt noch unbekannter Ursache Betonteile gelöst und seien auf die Fahrbahn gefallen. Der Tunnel war bereits gestern Nachmittag gesperrt worden, was für stundenlange Staus gesorgt hatte. Der Gotthard ist eine der Hauptverkehrs-Adern durch die Alpen und wird vor allem auf dem Weg von Deutschland nach Italien viel befahren. Der Verkehr wird derzeit über den Gotthard-Pass oder die San-Bernardino-Route umgeleitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.09.2023 09:15 Uhr