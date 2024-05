Gottesdienst für getötete Ukrainer in Murnau

Murnau: In der oberbayerischen Gemeinde ist am Nachmittag in einem Gottesdienst der zwei getöteten ukrainischen Soldaten gedacht worden. Ortspfarrer Schindele sagte, der Tod der Ukrainer habe die heile Welt in Murnau aus den Angeln gehoben. Er gestaltete die kirchliche Feier gemeinsam mit einem Priester der ukrainisch-orthodoxen Kirche aus München. Dieser bedankte sich für die Hilfe, die seinen Landsleuten nach ihren Kriegsverletzungen zuteil geworden war. Die beiden Männer im Alter von 23 und 36 Jahren hatten sich zur medizinischen Behandlung in der Region aufgehalten und waren am Samstag auf dem Gelände eines Einkaufszentrums erstochen worden. Dringend tatverdächtig ist ein 57-jähriger Russe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2024 18:15 Uhr