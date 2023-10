Goslarer Kaiserring geht heuer an zwei Russen

Goslar: Der Kaiserring der Stadt geht in diesem Jahr an zwei Russen: Yuri Albert und Vadim Zakharov haben die international renommierte Auszeichnung in Goslar entgegengenommen. Die 1959 in der Sowjetunion geborenen Künstler zählen zu den wichtigsten Vertretern des sogenannten Moskauer Konzeptualismus. Die Jury entschied, Albert und Zakharov hätten zudem in der internationalen Konzeptkunst wegweisende Impulse gesetzt. Beide missbilligten Putins Angriffskrieg in der Ukraine, sagte Goslars Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner. Die Auszeichnung der beiden mit dem Kaiserring sei aber keine politische Entscheidung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 16:00 Uhr