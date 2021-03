Google will personalisierte Werbung einstellen

20.000 Menschen beteiligen sich an Warnstreiks der IG Metall

Frankfurt am Main: An den Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben sich heute bundesweit rund 20.000 Menschen beteiligt. Allein in Bayern waren es mehr als 4000. Hier waren 15 Betriebe betroffen, unter anderen der Autozulieferer Schaeffler in Schweinfurt, wo sich 1000 Mitarbeiter zu einer Kundgebung versammelten. Auch für morgen hat die Gewerkschaft IG Metall wieder zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Sie fordert vier Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber haben Lohnerhöhungen frühestens für das kommende Jahr in Aussicht gestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2021 21:00 Uhr