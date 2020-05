Google und Facebook lässt seine Mitarbeiter bsi Jahresende im Homeoffice

Arbeitsminister Heil fordert strengere Kontrollen in Schlachtbetrieben

Berlin: Nach dem Ausbruch des Coronavirus in Fleischfabriken in Nordrhein-Westfalen und Schleswig Holstein hat Bundesarbeitsminister Heil an seine Länderkollegen appelliert, den Arbeitsschutz für Saisonarbeiter in der Landwirtschaft und in der Fleischindustrie streng zu kontrollieren. In einem Brief schrieb er laut NDR und WDR, man müsse dabei besonderes Augenmerk auf die Situation in Sammelunterkünften und beim Personentransport legen. Die massenhaften Infektionen in den Fleischbetrieben zeigten akuten Handlungsbedarf. Heil wies auch darauf hin, dass sich schon mehrere diplomatische Vertretungen der Herkunftsländer von Arbeitern bei der Bundesregierung beschwert hätten. Gestern wurde bekannt, dass es in drei Schlachtbetrieben eine Häufung von Corona-Fällen gibt, betroffen sind viele Arbeiter aus Rumänien und Bulgarien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2020 07:00 Uhr