Google stellt frische Street-View-Bilder aus Deutschland online

25.07.2023 12:45 Uhr

Berlin: Der Kartendienst Google Maps zeigt nach rund zwölf Jahren Aktualisierungspause wieder neue Panorama-Bilder aus Deutschland. Der Internet-Konzern hat heute neue virtuelle Ansichten von Straßen und Sehenswürdigkeiten der 20 größten deutschen Städte online gestellt. Zusätzlich seien weitere Regionen in ganz Deutschland hinzugekommen. Bei der Einführung von Street View in Deutschland im Jahr 2010 war der Dienst auf zum Teil starken Widerstand in der Politik, bei Hauseigentümern und bei Datenschützern gestoßen. Fast eine Viertelmillion Menschen legten damals Widerspruch ein und zwangen Google, die Abbildung ihrer Häuser zu verpixeln. Daraufhin kündigte der Konzern an, keine weiteren Kamerafahrten mehr zu unternehmen. Die nun veröffentlichen Bilder stammen aus dem vergangenen Jahr. Seit Juni werden zudem neue Aufnahmen gemacht. Wer Widerspruch erheben will kann dies unter anderem per Mail tun. Die alten Anträge gelten nicht mehr.

25.07.2023 12:45 Uhr