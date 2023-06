Google startet neue Kamerafahrten für Street View

Meldungsarchiv - 22.06.2023 14:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In deutschen Städten und Landkreisen fotografieren ab heute wieder Autos von Google Häuser, Straßen und Fassaden. Die Aufnahmen sind für den Online-Dienst Street View, den Google erneuern will. Denn die bisherigen Bilder sind laut dem Internetkonzern bis zu 15 Jahre alt. Die Kamerafahrten sollen bis Oktober andauern. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Fuchs erinnert Bürger daran, dass sie der Veröffentlichung der Aufnahmen widersprechen können. Der Widerspruch ist per Mail, per Formular oder per Post möglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.06.2023 14:45 Uhr