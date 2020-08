Golferin Sophia Popov gewinnt Britisch Open

Politiker von CDU und FDP lehnen Maskenplficht am Arbeitsplatz ab

Berlin: Mit ihrem Vorstoß für ein Maskenpflicht am Arbeitsplatz erntet CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer Widerspruch. Der künftige FDP-Generalsekretär Wissing sagte in der ARD, dies käme einem Eingriff in die Grundrechte gleich; eine pauschale Regelung sei deshalb problematisch. Es dürfe nur angeordnet werden, was unbedingt nötig sei. Ähnlich argumentiert der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Laumann. Der "Rheinischen Post" sagte der CDU-Politiker, laut Statistik steckten sich nur rund sechs Prozent der Menschen am Arbeitsplatz an. Zudem gebe es in diesem Bereich bereits wirksame Schutzkonzepte. Heute beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2020 07:00 Uhr