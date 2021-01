Goldschatz in Rott stellt sich als Beute aus Einbruch heraus

Nachrichtenarchiv - 14.01.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kirchham: Aus dem Fluss Rott hat ein Taucher Münzen, Schmuck und Perlenketten geborgen. Zuvor hatte ein Angler der Polizei mitgeteilt, er habe im Wasser einige Wertgegenstände gesehen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Niederbayern stammt der vermeintliche Schatz aus einem Einbruch in ein Haus in Kirchham. Unklar ist unter anderem, warum die Beute aus dem Einbruch in die Rott geworfen wurde und welchen Wert die Gegenstände haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 12:00 Uhr