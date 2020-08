Goldpreis auf Rekordwert

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Der Goldpreis hat erstmals in seiner Geschichte die symbolische Marke von 2000 Dollar überschritten. Der Preis für die Fein-Unze, das sind 31,1 Gramm, stieg gestern zwischenzeitlich auf mehr als 2008 Dollar. Gold gilt angesichts der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Ungewissheiten an den Märkten als sichere Wertanlage, was den Preis nach oben treibt. Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis um fast 30 Prozent gestiegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.08.2020 03:00 Uhr