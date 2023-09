Goldener Löwe von Venedig geht an "Poor Things"

Venedig: Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig für den besten Film geht an "Poor Things" des griechischen Regisseurs Giorgos Lanthimos. Das gab die Jury am Abend bekannt. "Poor Things" ist eine experimentelle Variation der Frankenstein-Geschichte mit US-Schauspielerin Emma Stone in der Hauptrolle. In einer Nebenrolle ist die deutsche Schauspielerin Hanna Schygulla zu sehen. Weitere Auszeichnungen gingen an die US-Amerikanerin Cailee Spaeny - als beste Schauspielerin für ihre Rolle in "Priscilla". Sowie an ihren Landsmann Peter Sarsgaard - als bester Schauspieler für seinen Part in "Memory". Der japanische Regisseur Ryusuke Hamaguchi erhielt für seinen Film "Evil Does Not Exist" den Großen Preis der Jury.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 10:00 Uhr