Goldener Löwe von Venedig geht an "Nomadland"

Nachrichtenarchiv - 12.09.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Venedig: Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an das US-Drama "Nomadland". Das gab die Jury am Abend bekannt. "Nomadland" der in China geborenen Regisseurin Chloe Zhao zeichnet auf Road-Movie-Art ein desolates Bild der USA. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die ihre wirtschaftlich heruntergekommene Heimatstadt in Nevada verlässt, um mit ihrem Van als moderne Nomadin durchs Land zu ziehen. Im Wettbewerb konkurrierten 18 Beiträge. Das Filmfest von Venedig ist das erste große Festival dieser Art, das seit Beginn der Corona-Pandemie wie geplant stattfindet, allerdings unter strengen Hygieneauflagen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2020 23:00 Uhr