Goldener Leopard für iranisch-deutsche Co-Produktion

Locarno: Beim Internationalen Filmfestival geht der Hauptpreis an eine iranisch-deutsche Koproduktion. Den Goldenen Leoparden hat "Mantagheye Bohrani" des iranischen Regisseurs Ali Ahmadzadeh bekommen. Darin geht es um den Alltag eines Drogendealers. Der Film reflektiert in verschlüsselten Bildern das Leben in einem Land, in dem ein freies Leben keine Selbstverständlichkeit ist. Die iranischen Behörden hatten verboten, dass Ali Ahmadzadeh zum Festival reist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2023 20:00 Uhr