Goldener Bär geht nach Norwegen

Berlin: Der Film "Oslo-Stories: Träume" des norwegischen Filmemachers Dag Johan Haugerud ist bei der Berlinale mit dem Goldenen Bären als bester Film ausgezeichnet worden. Der Silberne Bär für die Beste Hauptdarstellerin ging an die australische Schauspielerin Rose Byrne für ihre Rolle in "If I Had Legs I'd Kick You". Für eine herausragende künstlerische Leistung wurde das Ensemble um Regisseurin Lucile Hadžihalilović für "The Ice Tower" ausgezeichnet. Die BR-Koproduktion erzählt von einem Mädchen, das in den Bann einer charismatischen Schauspielerin gerät.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 06:00 Uhr