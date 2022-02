Goldener Bär der Berlinale geht an spanisch-italienischen Film "Alcarras"

Neue Corona-Regeln sind in Bayern in Kraft

München: In Bayern treten heute einige Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen in Kraft. So entfallen beispielsweise die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Schüler unter 18 Jahren, die in der Schule regelmäßig getestet werden, sind Geimpften gleichgestellt - sie haben also Zugang zu 2G-Bereichen wie etwa Kinos. Bei Sport- und Kulturveranstaltungen gelten höhere Auslastungsgrenzen. Im Bildungsbereich, bei Bibliotheken, Museen, Fitnessstudios und beim Friseur gilt ab sofort 3G. Das Robert-Koch-Institut meldet derweil erneut eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Aktuell liegt sie bundesweit bei 1.385, vor einer Woche war sie noch bei 1.465. In Bayern beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 1.782.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2022 06:00 Uhr