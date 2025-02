Goldener Bär der Berlinale für Film "Oslo-Stories: Träume"

Berlin: Bei der Berlinale sind die Auszeichnungen verliehen worden. Der Goldene Bär für den besten Film ging an den norwegischen Spielfilm "Oslo Stories: Träume" von Dag Johan Haugerud. Darin verliebt sich eine 17-Jährige in ihre Lehrerin. Der Silberne Bär für die beste Hauptdarstellerin ging an die Australierin Rose Byrne aus "If I Had Legs I'd Kick You" über eine überforderte Mutter und Therapeutin. Als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde Andrew Scott für seine Darstellung in "Blue Moon". Der Silberner Bär für die beste Regie erhielt der Chinese Huo Meng für "Living the Land".

