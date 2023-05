Goldene Palmen in Cannes geht an Regisseurin Triet

Meldungsarchiv - 28.05.2023 09:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Cannes: Bei den Filmfestspielen hat am Abend das französische Justizdrama "Anatomie eines Falls" die Goldene Palme gewonnen. Damit hat Regisseurin Justine Triet als erst dritte Frau überhaupt diese Auszeichnung erhalten. Der Film mit Sandra Hüller in der Hauptrolle setzte sich gegen 20 andere Wettbewerbsfilme durch. Den Großen Preis der Jury, die zweitwichtigste Ehrung, bekam der britische Regisseur Jonathan Glazer für seinen Film "Zone of Interest" über den KZ-Kommandanten von Auschwitz, Höß. Als beste Schauspieler wurden der Japaner Koji Yákusho und die Türkin Merve Dizdar ausgezeichnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2023 09:30 Uhr