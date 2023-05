Goldene Palmen in Cannes geht an Regisseurin Triet

Kurzmeldung ein/ausklappen OB Reiter empfängt Meister FC Bayern im Münchner Rathaus

München: Nach dem Gewinn des Meister-Titels in der Fußball-Bundesliga gestern wird der FC Bayern am Nachmittag auf dem Marienplatz feiern. Oberbürgermeister Reiter empfängt das Team um Kapitän Neuer im Rathaus. Gegen 17.30 Uhr werden die Fußballer sich auf dem Rathaus-Balkon den Fans zeigen. Möglicherweise wird es eine doppelte Meisterfeier gemeinsam mit der Frauen-Mannschaft des Vereins geben. Diese kann beim letzten Match dieser Spielzeit gegen Potsdam ab 14 Uhr ebenfalls den Titel holen. Die FC-Bayern Männer hatten gestern mit einem 2:1 in Köln den elften Meistertitel in Folge gewonnen. Sie verdrängten Borussia Dortmund von Platz eins, das gegen Mainz 05 nur ein 2:2 erzielt hatte. Die Bayern hatten gestern in Köln gefeiert. In München waren größere Feiern ausgeblieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2023 06:00 Uhr