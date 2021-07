Goldene Palme in Cannes geht an den Film "Titane"

Sintflutartiger Regen sorgt für Hochwasser in Oberbayern

Bad Reichenhall: Nach sintflutartigen Regenfällen ist es in Oberbayern zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen. Im Berchtesgadener Land kam mindestens ein Mensch im Zusammenhang mit dem Hochwasser ums Leben, der Landkreis hat den Katastrophenfall ausgerufen. Die Bevölkerung ist aufgerufen, Keller zu verlassen und die Straßen zu meiden. Die Feuerwehr war in der Nacht mit rund 500 Kräften im Dauereinsatz, besonders betroffen waren die Orte Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg und Ramsau. Das Wasser schieße aus den Bergen, gleichzeitig stiegen die Pegelstände des Flusses Ache an, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Traunstein. Etwa 65 Menschen mussten in dem Gebiet in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Straßen sind gesperrt, zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden ist der Bahnverkehr unterbrochen. - In Passau steigen die Wasserstände der Flüsse stündlich weiter an. Wie die Polizei mitteilte, wurden vorsorglich Autos abgeschleppt, die an der Donau geparkt waren. Im Allgäu befürchtet die Feuerwehr, dass der stark angeschwollene Gebirgsbach Stillach eine Flutwelle in Richtung Oberstdorf auslösen könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2021 08:00 Uhr