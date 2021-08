Gold und Silber für deutsche Olympioniken

Waldbrände in der Türkei wüten weiter

Ankara: Mehrere Länder im Mittelmeerraum sind weiterhin von schweren Waldbränden betroffen. Der türkische Präsident Erdogan spricht von den schlimmsten in der Geschichte seines Landes. Nahe der Westküste der Türkei haben die Flammen ein Kohlekraftwerk erfasst. In den Touristenregionen mussten Tausende Einheimische und Urlauber ihre Häuser oder Hotels verlassen. Acht Menschen kamen ums Leben. In Griechenland ist es Einsatzkräften gelungen, die antike Stätte Olympia vorerst vor dem Flammen zu bewahren. Die Feuerwehr will den Großbrand in der Region mit Hubschaubern und Löschflugzeugen in den nächsten Stunden unter Kontrolle bringen. Schwere Brände wüten auch auf Euböa und dem Peloponnes. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, mehrere Dörfer evakuiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2021 07:00 Uhr