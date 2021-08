Gold, Silber und Bronze für deutsche Athleten in Tokio

Nachrichtenarchiv - 03.08.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo hat bei den Olympischen Spielen in Japan Gold geholt. Der 27-Jährigen gelang im letzten Versuch mit genau sieben Metern die Bestweite im Finale. Mihambo ist nach 21 Jahren die erste Deutsche, die Weitsprung-Gold bei Olympia gewonnen hat. Für die Segler gab es ebenfalls die ersten Medaillen seit den Spielen in Sydney 2000. Tina Lutz aus Prien am Chiemsee und ihre Teampartnerin Susann Beucke landeten in der Bootsklasse 49erFX in der Gesamtwertung hinter Brasilien auf dem Silberrang. Die deutschen Segler Thomas Plößel und Erik Heil holten im 49er die Bronzemedaille. Dafür reichte den beiden im letzten Rennen der olympischen Regatta ein zweiter Platz. Zuvor hatten schon Sebastian Brendel und Tim Hecker Bronze im Canadier-Zweier über 1.000 Meter gewonnen. Im Kajak-Einer der Männer und Kajak-Zweier der Frauen verpassten die Deutschen dagegen jeweils die erhofften Medaillen. Chancen auf Edelmetall haben noch die Tischtennis-Damen. Sie gewannen im Viertelfinale des Team-Wettbewerbs gegen Südkorea und treffen im Halbfinale auf China oder Singapur.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2021 07:00 Uhr