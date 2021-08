Gold für deutschen Kajak-Vierer der Männer über 500 Meter

Waldbrände am Mittelmeer: Keine Entspannung in Sicht

Athen: In Griechenland und in der Türkei halten mehrere Waldbrände die Menschen weiter in Atem. Landesweit lodern mehr als 150 Brände, die schlimmsten unter anderem im Norden Athens, auf der Insel Euböa, auf Kreta und auf dem Peloponnes. Die ganze Nacht über kämpften Einsatzkräfte gegen die Flammen. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch starke Winde, die das Feuer immer wieder anfachten, bei extremen Temperaturen von mehr als 40 Grad. Nördlich von Athen mussten mehrere Orte evakuiert werden. Heute werden in Griechenland die ersten internationalen Hilfskräfte erwartet, unter anderem aus Israel, der Ukraine und der Schweiz. - Mit extremen Waldbränden hat auch der Süden und Westen der Türkei zu kämpfen. Mehrere Orte sind in Gefahr. Feuerwehr und freiwillige Helfer sind im Dauereinsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 08:00 Uhr