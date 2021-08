Gold-Favorit Vetter enttäuscht beim olympischen Speerwurf-Finale

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Die deutschen Sportlerinnen und Sportler haben bei den Olympischen Spielen am Nachmittag weitere Medaillen verpasst. Im Speerwurf scheiterte Gold-Favorit Johannes Vetter an der rutschigen Anlaufbahn und belegte am Ende einen enttäuschenden neunten Platz. Julian Weber wurde überraschend Vierter. Zuvor hatten schon die deutschen Springreiter im Finale gepatzt. Nach der Aufgabe von Daniel Deußer erreichte das Team nur Platz neun. Karate-Weltmeister Jonathan Horne verletzte sich in seinem zweiten Kampf schwer und musste aufgeben. Am Morgen hatte der Kajak-Vierer der Männer Olympia-Gold geholt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 17:00 Uhr