Göttingen schließt nach Masseninfektion alle Schulen

Polizeibehörde von Minneapolis wird auf systematischen Rassismus untersucht

Minneapolis: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd wird das Verhalten der Polizei in Minneapolis in den vergangenen Jahren untersucht. Wie der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, mitteilte, geht es darum, ob sie systematisch Minderheiten diskriminiert hat. Walz sagte, Seine Verwaltung habe eine Bürgerrechtsklage gegen die Polizeibehörde eingebracht. Nun werden deren Richtlinien, Verfahren und Praktiken der vergangenen zehn Jahren untersucht. -- Am Abend und in der Nacht haben erneut in vielen US-Städten tausende Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert. Protestmärsche gab es unter anderem in Washington, trotz verhängter Ausgangssperre.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2020 07:00 Uhr