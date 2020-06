Göttingen schließt nach Masseninfektion alle Schulen

Proteste in den USA gehen weiter

Washington: Acht Tage nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd gehen die Proteste in vielen US-Städten weiter. Demonstrationen gibt es unter anderem in New York, Los Angeles und Houston. Auch in der Hauptstadt Washington versammelten sich Demonstranten. Mehrere Städte verhängten nächtliche Ausgangssperren, darunter New York und Washington. Derweil hat der US-Staat Minnesota eine Menschenrechts-Beschwerde gegen die Polizeibehörden von Minneapolis eingereicht. Ein weißer Polizist hatte Floyd bei einem Einsatz mit seinem Knie am Hals minutenlang auf den Boden gedrückt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.06.2020 01:00 Uhr