Goethe-Universität bekommt Kunstwerk von Ai Weiwei

Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Eine der bedeutendsten Installationen des chinesischen Künstlers Ai Weiwei geht als Dauerleihgabe an die Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Dafür werde auf dem Campus Westend ein eigener Ausstellungsraum gebaut, sagte Präsidentin Wolff. Die Installation war erstmals 2013 im deutsch-französischen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig ausgestellt worden. Das Werk mit dem Titel "Bang" besteht aus fast 900 chinesischen Holzhockern, die der Künstler zu einer skulpturalen Struktur zusammengefügt hat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2020 19:00 Uhr