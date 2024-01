Göring-Eckart mahnt zu Vorsicht bei den Bauernprotesten

Berlin: Sicherheitsbehörden und führende Politiker warnen vor einer Unterwanderung der Bauernproteste durch Extremisten. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt rief Bauernverbände dazu auf, aufzupassen, wer bei ihren Protesten mitlaufe und versuche, die demokratische Unterwanderung voranzutreiben. Im Deutschlandfunk sagte die Grünen-Politikerin, harte Kritik an Entscheidungen der Bundesregierung sei gut und richtig. Es gehe aber darum, welche Grenzen überschritten werden, womöglich auch bewusst. Der Welt am Sonntag zufolge beobachten BKA und Verfassungsschutz im Zusammenhang mit den geplanten Bauernprotesten in der kommenden Woche diverse Mobilisierungsaufrufe und Solidaritätsbekundungen von Rechtsextremisten und der Querdenker-Szene. Am Donnerstag hatten mehrere hundert Demonstranten Wirtschaftsminister Habeck am Verlassen einer Fähre gehindert. Die Blockade hat parteiübergreifend Kritik ausgelöst. Bundespräsident Steinmeier sagte in der Bild-Zeitung, wer so handle, verletze die Grundregeln der Demokratie und schade der eigenen Sache. Auch der Bauernverband distanzierte sich.

