Göring-Eckardt lehnt Jamaika-Bündnis ab

Nachrichtenarchiv - 30.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Bundestagswahl hat sich Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt gegen ein Jamaika-Bündnis ausgesprochen. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte sie, beim Blick auf die CDU sehe sie aktuell nicht, wie eine Koalition gehen solle. Wörtlich fügte sie hinzu: "Der ganze Laden ist offensichtlich null vorbereitet auf die Zeit nach Merkel." Was die Vorsondierungen mit der FDP angeht, zeigte sie sich zuversichtlich und betonte, das Verhältnis sei besser als vor vier Jahren. Morgen sollen die Gespräche zwischen Grünen und FDP in größerer Runde fortgesetzt werden. Unterdessen hat FDP-Generalsekretär Wissing erklärt, dass die für das Wochenende geplanten Gespräche seiner Partei mit der Union offenbar so nicht stattfinden können. Im ZDF sagte Wissing am Abend, die FDP habe den Samstag angeboten, bei der Union gebe es aber Terminprobleme.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 06:00 Uhr