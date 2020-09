Göring-Eckardt kritisiert Aufnahmekriterien für Flüchtlinge aus Griechenland

Kanzleramtschef nennt Stadien-Kompromiss der Länder akzeptabel

Berlin: Kanzleramtsminister Braun hat den Kompromiss für eine Rückkehr von Fans in Fußballstadien und Sporthallen zum Wochenende als akzeptabel bezeichnet. Braun sagte dem BR, ab einer Überschreitung des Grezwerts vor 35 Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen müsse es mit Stadionbesuchen aber wieder vorbei sein. In der Beschlusslage der Bundesländer heißt es, entscheidend sei der Grenzwert, aber auch, ob eine weitere Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden könne. Ab dem Wochenende werden in einer sechswöchigen Testphase wieder 20 Prozent der Stadien- und Hallenkapazitäten an Zuschauern zugelassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.09.2020 09:15 Uhr