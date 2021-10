Göring-Eckardt für Unterstützung für Geringverdiener bei Energiekosten

Nachrichtenarchiv - 24.10.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt fordert staatliche Unterstützung für Geringverdiener, damit diese die gestiegenen Energiekosten stemmen können. Der "Bild am Sonntag" sagte Göring-Eckardt wörtlich: "Wir brauchen kurzfristige Hilfen für alle, die aufgrund niedriger Einkommen besonders von den steigenden Energiekosten betroffen sind." Sie gehört bei den Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP der Arbeitsgruppe Kinder, Familie & Senioren an. In den vergangenen Monaten wurden Strom, Gas, Heizöl und Benzin deutlich teurer.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.10.2021 03:00 Uhr