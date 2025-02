Glückwünsche aus dem Ausland für Union und AfD

Berlin: Nach der Bundestagswahl treffen die ersten Glückwünsche aus dem Ausland in Berlin ein. Vor allem aus dem rechten und konservativen Lager kommen Grüße an die Wahlsieger von der Union und die deutlich erstarkte AfD. So äußerte sich zum Beispiel US-Präsident Trump erfreut auf seiner Online-Plattform Truth Social und schrieb, die Menschen in Deutschland hätten genug von einer so wörtlich "Agenda ohne gesunden Menschenverstand" vor allem in den Bereichen Energie und Einwanderung. Im Nachbarland Österreich gratulierte der Chef der rechtspopulistischen FPÖ, Kickl, der AfD. Frankreichs Präsident Macron telefonierte nach eigenen Angaben bereits mit CDU-Chef Merz, aber auch mit dem scheidenden Kanzler Scholz, dem er seine Freundschaft bekundete. Glückwünsche an Merz kamen auch bereits zum Beispiel aus Großbritannien, Tschechien, Rumänien, Israel, Finnland, Kroatien und Norwegen.

