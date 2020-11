Glückwünsche aus aller Welt gehen an Biden

USA stehen vor einem Machtwechsel

Washington: Nach einem beispiellosen Wahlmarathon gilt der Demokrat Joe Biden als Sieger der US-Präsidentenwahl. Ein offizielles Ergebnis gibt es zwar noch nicht, aber die US-Medien sind sich einig, dass Amtsinhaber Trump seinen Rückstand nicht mehr aufholen kann. Durch seine Erfolge zuletzt in Pennsylvania und Nevada kann Biden auf 279 Stimmen in dem Wahl-Gremium setzen, das im Dezember den Präsidenten bestimmt. Der 77-Jährige führt auch in Georgia und Arizona, wo noch kein Sieger feststeht. Trump liegt in North Carolina und in Alaska vorn. Auch dort ist noch nicht fertig ausgezählt. Der Amtsinhaber kommt bisher auf 214 Stimmen. Anders als in den USA üblich lehnte es Trump ab, seine Niederlage einzugestehen. Stattdessen will der 74-Jährige bis vors Oberste Gericht, den Supreme Court, ziehen, um seinen Abschied aus dem Weißen Haus zu verhindern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2020 23:00 Uhr