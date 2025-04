Glocken im Petersdom in Rom läuten zum Tod von Papst Franziskus

Rom: Wenige Stunden nach dem Tod von Papst Franziskus haben im Petersdom die Kirchenglocken geläutet. Seit vielen Jahrhunderten gilt das Läuten als offizielles Zeichen, das die katholischen Gläubigen über den Verlust ihres Kirchenoberhaupts informiert. Es soll zudem zum Gebet aufrufen. Nach Bekanntwerden der Todesnachricht strömten bereits tausende Menschen zum Petersplatz in Rom. Franziskus wurde im März 2013 nach dem überraschenden Rücktritt des bayerischen Papstes Benedikt auf den Heiligen Stuhl gewählt - als erster Geistlicher aus Lateinamerika. Nun muss ein Konklave in der Sixtinischen Kapelle den Nachfolger von Franziskus bestimmen. Wahlberechtigt sind Kardinäle aus aller Welt, solange sie das 80. Lebensjahr nicht vollendet haben. Zuvor gilt nach katholischem Brauch jedoch eine neuntägige Trauerzeit. Mehr über das Leben und Wirken von Papst Franziskus gibt es im Podcast "Der ARD-Popecast", zu finden in der ARD-Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.

