Glocke von Notre Dame erinnert an Brandkatastrophe von vor einem Jahr

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

(Paris:) In Erinnerung an den verheerenden Brand von Notre Dame in Paris vor genau einem Jahr ist am Abend die Glocke der Kathedrale erklungen. Um 20 Uhr schlug die Glocke im Südturm. Zu diesem Zeitpunkt war am 15.April 2019 der hölzerne Vierungsturm in den Flammen eingestürzt. Präsident Macron versprach erneut, die Kathedrale bis 2024 wieder aufzubauen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 03:00 Uhr