Globaler Bericht warnt vor Gesundheitsgefahren für Jugendliche

Washington: Internationale Forscher warnen vor Gesundheitsgefahren für Jugendliche. Ohne gezieltes Eingreifen werde im Jahr 2030 mehr als die Hälfte aller Jugendlichen in Ländern leben, in denen ihre Gesundheit besonders bedroht sei - und zwar durch eigentlich vermeidbare Probleme wie HIV und Mangelernährung. Das schreibt eine von der Fachzeitung "Lancet" berufene Kommission. Betroffen wären demnach mehr als eine Milliarde Jugendliche im Alter von 10 bis 24 Jahren. Außerdem seien die Heranwachsenden von heute die erste Gruppe von Menschen, die ihr Leben lang die wachsenden Auswirkungen des Klimawandels erleben. Das Forschungsteam plädiert dafür, die Gesundheit der Jugendlichen mehr in den Blick zu nehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2025 04:00 Uhr