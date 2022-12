Globale Rüstungsverkäufe sind trotz Lieferkettenproblemen gestiegen

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Die großen Rüstungskonzerne der Welt haben zunehmend Probleme, an Rohmaterial zu kommen. Wie das schwedische Friedensforschungsinstitut Sipri mitteilt, liegt das unter anderem daran, dass Russland als Lieferant weitgehend ausfällt. So fehle es an Aluminium, Kupfer, Stahl und Titan. Insgesamt habe die Branche große Probleme wegen brüchiger Lieferketten. Dies könne die Bemühungen der USA und in Europa bremsen, den militärischen Sektor zu stärken und Lagerbestände aufzufüllen, steht in dem neuen Sipri-Bericht. Mit Blick auf das Jahr 2021 heißt es, trotz pandemiebedingter Verzögerungen hätten die Rüstungsverkäufe weltweit etwas zugenommen - um 1,9 Prozent auf umgerechnet 570 Milliarden Euro. Größter Waffenverkäufer sind nach wie vor die USA, auf Platz zwei folgt China.

