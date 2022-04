Globale Lieferketten durch Lockdown in Shanghai gestört

Nachrichtenarchiv - 22.04.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Shanghai: Der Stau von Frachtschiffen im Hafen der chinesischen Industriemetropole wird nach Meinung von Wirtschaftsexperten auch hierzulande zu spüren sein. Die Deutsche Auslandshandelskammer wies darauf hin, dass viele Unternehmen ihre Waren teilweise schon seit mehr als drei Wochen nicht mehr exportieren können. Alternative Lieferwege über andere Häfen könnten den Ausfall von Shanghai nicht abfedern. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft geht davon aus, dass sich hierzulande die aktuellen Probleme erst in zwei Monaten auswirken. So seien die Güter bis Hamburg etwa 30 bis 40 Tage unterwegs. Die Wirtschaftsforscher rechnen mit Engpässen bei Elektronikartikeln wie Fernseher oder Tablets oder bei Waren, die für die Fertigung benötigt werden. - Wegen des Corona-Lockdowns können im Hafen von Shanghai derzeit keine Frachtschiffe be- oder entladen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.04.2022 14:15 Uhr