Gleitschirmflieger stürzt in den Tod

Oberstdorf: Ein Gleitschirmflieger ist im schwäbischen Landkreis Oberallgäu ums Leben gekommen. Der 61-Jährige war am Nebelhorn gestartet und stürzte am Nachmittag an der Nordseite des Schattenbergs ab. Laut Polizei klappte der Schirm vermutlich aufgrund eines Thermikproblems halbseitig ein. Ein anderer Gleitschirmpilot beobachtete den Absturz und alarmierte die Retter. Sie konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 07:00 Uhr