Glauber verspricht 300 neue Windkraft-Standorte in Bayern

München: Im Streit über den Ausbau der Windkraft wird Bayern bis März Vorschläge vorlegen, wie die Kapazität trotz der 10H-Regel erweitert werden kann. Darauf hat sich Ministerpräsident Söder mit Bundesklimaschutzminister Habeck verständigt. Es dürfe nicht sein, so Habeck, dass jedes Bundesland versuche, der größte Verhinderer zu sein. Söder wiederum erklärte, Bayern wolle an den geltenden Abstandsregeln für Windräder festhalten, möglich sei es aber Ausnahmen etwa im Staatswald zu machen oder beim Ersatz alter Anlagen durch modernere und leistungsfähigere. Bayerns Umweltminister Glauber sagte im BR, dass der Freistaat bereits 300 mögliche Standorte ausgewiesen habe, auf denen jeweils mindestens drei Windräder gebaut werden können. Der Freie-Wähler-Politiker erwartet, dass durch diese Flächen eine neue Dynamik im Windkraftausbau in Bayern entsteht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2022 19:00 Uhr