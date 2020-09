Glauber ruft Bauern zur Schweinepest-Früherkennung auf

In Garmisch-Partenkirchen lassen sich hunderte Menschen testen

Garmisch-Partenkirchen: Nach dem Anstieg der Corona-Infektionen lassen sich in der Marktgemeinde derzeit hunderte Menschen testen. Allein gestern kamen nach Angaben des zuständigen BRK-Kreisverbands 340 Personen. Besonders erfreulich sei, so das BRK gegenüber dem BR, dass sich junge Leute zwischen 18 und 35 Jahren in großer Zahl testen ließen. Das ist die Gruppe, die auch im Nachtleben besonders aktiv ist. Nach derzeitigem Stand sind 24 Infektionen auf eine junge Frau zurückzuführen, die aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Trotz Corona-Symptomen und einer angeordneten Quarantäne hatte sie in Kneipen in Garmisch-Partenkirchen gefeiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2020 14:00 Uhr