Glauber kritisiert Verfahren für die Suche nach Atommüll-Endlager

Nachrichtenarchiv - 28.09.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Umweltminister Glauber hat das Verfahren zur Suche nach einem Endlager für Atommüll in Frage gestellt. Konkret kritisierte er, dass der Standort Gorleben in Niedersachsen in der heute veröffentlichten Liste nicht mehr enthalten ist. Ohne Gorleben habe das weitere Verfahren ein Glaubwürdigkeitsproblem, erklärte der Minister in München. Der Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung führt bundesweit 90 Gebiete auf, die für ein Endlager in Frage kommen. Darunter sind die Granitgebirge im Osten Bayerns vom Fichtelgebirge bis zum Bayerischen Wald. Auch ein Gebiet nördlich einer Linie etwa auf Höhe von Augsburg und Landshut gilt als potenziell geeignet. Neu ist, dass auch das Tongestein in der Gegend rund um Rosenheim, Mühldorf und Burghausen - sowie das Gebiet um Günzburg und Lauingen als mögliche Endlagerstandorte aufgeführt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.09.2020 11:45 Uhr