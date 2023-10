Glauber erwartet starke Position der Freien Wählern bei Koalitionsgesprächen

München: Nach der gestrigen Landtagswahl in Bayern wollen die Freien Wähler selbstbewusst in die anstehenden Koalitionsverhandlungen mit der CSU gehen. Im Interview mit BR24 sagte Umweltminister Glauber, er gehe von einer starken Position der Freien Wähler aus. Konkret sei etwa ein viertes Ministerium für seine Partei im Gespräch. Glauber betonte aber, dass ihm zunächst die Sacharbeit, also das Festlegen der Themen für den Koalitionsvertrag, wichtig sei. Ähnlich äußerte sich zuvor auch CSU-Chef Söder. Er glaubt an die Bildung einer stabilen Regierungskoalition mit den Freien Wählern. Allerdings müssten zuerst Grundsatzfragen geklärt werden, um Ämter könne es erst am Schluss gehen. Ein viertes Ministerium für die Freien Wähler lehnt die CSU bisher kategorisch ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 23:15 Uhr