Glauber befürwortet Paketsteuer für Online-Händler

Kurzmeldung ein/ausklappen Türkei-Wahl in Deutschland beginnt

Berlin: In Deutschland lebende Türken können von heute an ihre Stimme für die türkischen Parlaments- und Präsidentenwahl abgeben. Insgesamt betrifft das etwa 1,5 Millionen Menschen. Die Wahlen finden am 14. Mai statt. Insgesamt gibt es bundesweit 26 Wahllokale. Die Stimmabgabe ist in Bayern etwa in München, Nürnberg und Regensburg möglich. Im Freistaat leben nach Angaben des Statistischen Landesamts rund 174.000 Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft. Umfragen sagen ein knappes Rennen zwischen Amtsinhaber Erdogan und Oppositionsführer Kilicdaroglu voraus. Erdogan hatte gestern seine Wahlkampftermine aus gesundheitslichen Gründen abgesagt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2023 09:45 Uhr