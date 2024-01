Glatteisgefahr in Teilen Deutschlands

Berlin: Sprühregen und frostige Temperaturen haben in Teilen Deutschlands zu gefährlich glatten Straßen und zahlreichen Unfällen geführt. Die Feuerwehr in Berlin sprach auf der Online-Plattform X von einem Ausnahmezustand. Alle verfügbaren Rettungswagen seien im Einsatz. Die Bevölkerung wurde via Warn-App "Nina" informiert, dass im gesamten Berliner Stadtgebiet mit "markanter Glätte" vor allem auf den Gehwegen zu rechnen sei. Glätte-Warnungen gelten auch in Nordrhein-Westfalen und dem südlichen Niedersachsen, in Sachsen und Teilen von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 06:00 Uhr